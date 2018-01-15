Карепанов Дмитрий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карепанов Дмитрий Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1992

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1992

Отец: Карепанов Генадий Владимирович

Мать: Карепанова Вера Леонидовна

Рождение ребёнка
15.01.2018

Сын: Карепанов Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.12.2019

Дочь: Карепанова Валерия Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.05.2022

Дочь: Карепанова Виктория Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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