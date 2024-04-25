Мурзин Степан Афонасьев 1724 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзин Степан Афонасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Мурзин Афонасий Елфимов

Мать: Мурзина (Гаева) Агафья Феклистова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Мурзин Федор Степанов

Мать ребёнка: Мурзина (Дымшакова) Параскева Тихонова

Рождение ребёнка
1740

Дочь: (Мурзина) Опросинья Степанова

Мать ребёнка: Мурзина (Дымшакова) Параскева Тихонова

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Мурзина) Настасья Степанова

Мать ребёнка: Мурзина (Дымшакова) Параскева Тихонова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Мурзин Егор Степанов

Мать ребёнка: Мурзина (Дымшакова) Параскева Тихонова

Рождение ребёнка
1749

Сын: Мурзин Евсей Степанов

Мать ребёнка: Мурзина (Дымшакова) Параскева Тихонова

Смерть
Неизвестно

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