Мурзин Степан Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: Мурзина (Дымшакова) Параскева Тихонова
Рождение ребёнка
1740
Дочь: (Мурзина) Опросинья Степанова
Мать ребёнка: Мурзина (Дымшакова) Параскева Тихонова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Мурзина) Настасья Степанова
Мать ребёнка: Мурзина (Дымшакова) Параскева Тихонова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Мурзин Егор Степанов
Мать ребёнка: Мурзина (Дымшакова) Параскева Тихонова
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Мурзина (Дымшакова) Параскева Тихонова
Смерть
Неизвестно