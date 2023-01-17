Золотухин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухин Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1886 по 1890

Дата смерти

Около 21.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1886 по 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1929

Дочь: Золотухина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Курочкина Анна Митрофановна

Медведево, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Около 21.01.1942
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