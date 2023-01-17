Золотухин Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1886 по 1890
Дата смертиОколо 21.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1886 по 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1929
Дочь: Золотухина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Курочкина Анна Митрофановна
Медведево, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Около 21.01.1942