Бодрова Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1881
Дочь: (Бодрова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Бодров Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
24.03.1889
Сын: Бодров Иван Павлович
Отец ребёнка: Бодров Павел Алексеевич
Смерть
Неизвестно