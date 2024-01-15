Бодрова Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодрова Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бодров Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
11.03.1881

Дочь: (Бодрова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Бодров Павел Алексеевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.03.1889

Сын: Бодров Иван Павлович

Отец ребёнка: Бодров Павел Алексеевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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