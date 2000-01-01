Федорович Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорович Борис Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федорович Владимир Факеевич

Мать: Федорович Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорович Артем Борисович

Мать ребёнка: Федорович Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорович Кристина Борисовна

Мать ребёнка: Федорович Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорович Арина Борисовна

Мать ребёнка: Федорович Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорович Марина

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