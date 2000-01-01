Федорович Борис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федорович Артем Борисович
Мать ребёнка: Федорович Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорович Кристина Борисовна
Мать ребёнка: Федорович Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорович Арина Борисовна
Мать ребёнка: Федорович Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорович Марина