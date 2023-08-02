Вовченко (Головко) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Головко Аким
Мать: София?
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Кононенко Татьяна
Отец ребёнка: Вовченко Василий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Вовченко Иван
Отец ребёнка: Вовченко Василий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Емельяненко Анастасия
Отец ребёнка: Вовченко Василий
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Кошелева Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Вовченко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вовченко Василий
Смерть
1955