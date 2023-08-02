Вовченко (Головко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вовченко (Головко) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Головко Аким

Мать: София?

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Кононенко Татьяна

Отец ребёнка: Вовченко Василий

Рождение ребёнка
1909

Сын: Вовченко Иван

Отец ребёнка: Вовченко Василий

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Емельяненко Анастасия

Отец ребёнка: Вовченко Василий

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Кошелева Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Вовченко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вовченко Василий

Смерть
1955
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