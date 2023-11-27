Новикова Ирина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Новиков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Новиков Алексей Афонасьевич
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Новиков Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Новиков Алексей Афонасьевич
Рождение ребёнка
22.03.1891
Отец ребёнка: Новиков Алексей Афонасьевич
Михайловка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Новиков Ефим младший Алексеевич
Отец ребёнка: Новиков Алексей Афонасьевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мелихова Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Новиков Алексей Афонасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Новиков Алексей Афонасьевич
Работа или профессия
Неизвестно