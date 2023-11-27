Новикова Ирина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Ирина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Новиков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Новиков Алексей Афонасьевич

Михайловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Новиков Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Новиков Алексей Афонасьевич

Рождение ребёнка
22.03.1891

Сын: Новиков Ефим Алексеевич

Отец ребёнка: Новиков Алексей Афонасьевич

Михайловка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Новиков Ефим младший Алексеевич

Отец ребёнка: Новиков Алексей Афонасьевич

Михайловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мелихова Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Новиков Алексей Афонасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Новиков Алексей Афонасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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