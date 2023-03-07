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Соломахин Петр Андреевич

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

После 01.01.1882

Дата смерти

После 01.01.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1882

Отец: Соломахин Андрей Яковлевич

Мать: Соломахина Авдотья Копавна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
04.11.1901

Жена: Соломахина Параскева Даниловна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
по жениху: Егор Андреевич Соломахин и Герасим Андреевич Мещеряков, по невесте: Иван Федорович Рязанов и Павел Анисимович Рязанов
Рождение ребёнка
1903

Сын: Соломахин Павел Петрович

Мать ребёнка: Соломахина Параскева Даниловна

Рождение ребёнка
14.12.1904

Сын: Соломахин Павел Петрович

Мать ребёнка: Соломахина Параскева Даниловна

Рождение ребёнка
27.12.1910

Сын: Соломахин Александр Петрович

Мать ребёнка: Соломахина Параскева Даниловна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 01.01.1939
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