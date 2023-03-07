Соломахин Петр Андреевич
Место рождения
Дата рожденияПосле 01.01.1882
Дата смертиПосле 01.01.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1882
Бракосочетание
04.11.1901
по жениху: Егор Андреевич Соломахин и Герасим Андреевич Мещеряков, по невесте: Иван Федорович Рязанов и Павел Анисимович Рязанов
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Соломахина Параскева Даниловна
Рождение ребёнка
14.12.1904
Мать ребёнка: Соломахина Параскева Даниловна
Рождение ребёнка
27.12.1910
Сын: Соломахин Александр Петрович
Мать ребёнка: Соломахина Параскева Даниловна
Смерть
После 01.01.1939