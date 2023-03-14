Хуопалайнен (Кукко) Софья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Кукко) Софья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

20.12.1836

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1793

Сын: Хуопалайнен Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Хуопалайнен Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
30.10.1811

Сын: Хуопалайнен Тобиас Георгиевич

Отец ребёнка: Хуопалайнен Георгий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуопалайнен Георгий Андреевич

Смерть
20.12.1836
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