Хуопалайнен (Кукко) Софья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти20.12.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1793
Сын: Хуопалайнен Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Хуопалайнен Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
30.10.1811
Сын: Хуопалайнен Тобиас Георгиевич
Отец ребёнка: Хуопалайнен Георгий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1836