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Голубинский Николай Борисов

Место рождения

село Троицкое в Бору, Ростовского уезда

Дата рождения

1763

Дата смерти

После 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Неизвестно Борис Петрович

Мать: (Голубинский) Мария Ивановна

Голубинский Николай Борисович (1763 — ?) Родился в семье священника села Троицкого в Бору Ростовского уезда Бориса Петровича. Служил священником в том же селе. Жена его Дарья Петровна (1765-?). Дети: ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Троицкого в Бору Ростовского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Служил священником в том же селе
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Пурская (Голубинская) Елизавета Николаева

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Измайлов Александр Николаев

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Рождение ребёнка
09.07.1794

Сын: Голубинский Василий Николаев

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Рождение ребёнка
15.01.1796

Дочь: (Голубинская) Мария Николаева

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Рождение ребёнка
10.07.1798

Сын: Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Измайлов Владимир Николаевич (1798 — ?) Родился 15 июля 1798 года в семье священника села Троицкого в Бору Ростовского уезда Николая Голубинского. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2... Показать все
Смерть
После 1838

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