Голубинский Николай Борисов
Место рождениясело Троицкое в Бору, Ростовского уезда
Дата рождения1763
Дата смертиПосле 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1763
Голубинский Николай Борисович (1763 — ?) Родился в семье священника села Троицкого в Бору Ростовского уезда Бориса Петровича. Служил священником в том же селе. Жена его Дарья Петровна (1765-?). Дети: ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Троицкого в Бору Ростовского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Служил священником в том же селе
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Пурская (Голубинская) Елизавета Николаева
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Измайлов Александр Николаев
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
09.07.1794
Сын: Голубинский Василий Николаев
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
15.01.1796
Дочь: (Голубинская) Мария Николаева
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
10.07.1798
Сын: Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Измайлов Владимир Николаевич (1798 — ?) Родился 15 июля 1798 года в семье священника села Троицкого в Бору Ростовского уезда Николая Голубинского. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2... Показать все
Смерть
После 1838