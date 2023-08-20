Дотц Фёдор Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДотц Фёдор Давыдович

Дотц Фёдор Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Дотц Виталий Федорович

Мать ребёнка: Гуио Гуева Дотц Доротея Христиановна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Дотц Владимир Федорович

Мать ребёнка: Гуио Гуева Дотц Доротея Христиановна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Дотц Александр Федороввич

Мать ребёнка: Гуио Гуева Дотц Доротея Христиановна

Смерть
1969
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close