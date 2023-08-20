Дотц Фёдор Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Гуио Гуева Дотц Доротея Христиановна
Рождение ребёнка
1955
Мать ребёнка: Гуио Гуева Дотц Доротея Христиановна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Дотц Александр Федороввич
Мать ребёнка: Гуио Гуева Дотц Доротея Христиановна
Смерть
1969