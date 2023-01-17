Эренбург Илья Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эренбург Илья Григорьевич

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Место рождения

Киев, Украина

Дата рождения

14.01.1891

Дата смерти

31.08.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Украина
Место жительства
С 1891 по 1908
Киев, Украина
Место жительства
С 1908 по 1917
Париж, Франция
Место жительства
С 1917 по 1921
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1921 по 1940
Париж, Франция
Место жительства
С 1945 по 1967
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.08.1967
Москва, город федерального значения Москва
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