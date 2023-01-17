Эренбург Илья Григорьевич
Место рожденияКиев, Украина
Дата рождения14.01.1891
Дата смерти31.08.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Киев, Украина
Место жительства
С 1891 по 1908
Киев, Украина
Место жительства
С 1908 по 1917
Париж, Франция
Место жительства
С 1917 по 1921
Место жительства
С 1921 по 1940
Париж, Франция
Место жительства
С 1945 по 1967
Смерть
31.08.1967