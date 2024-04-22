Семёнов Алексей Вячеславович
Место рождения
Дата рождения13.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1984
Рождение ребёнка
27.06.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова Елена Витальевна
Рождение ребёнка
11.05.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова Елена Витальевна
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно