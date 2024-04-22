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Семёнов Алексей Вячеславович

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Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

13.04.1984

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1984

Отец: Семёнов Вячеслав Васильевич

Мать: Семенова Галина Александровна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.06.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Елена Витальевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.05.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Елена Витальевна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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