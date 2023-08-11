Нечаев Маркел Хрисанфов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаев Маркел Хрисанфов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нечаев Хрисанф Ульянов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутакова (Нечаева) Евфимия Маркелова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Иван Маркелов

Мать ребёнка: не указана

Кистенева, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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