Нечаев Маркел Хрисанфов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нечаев Хрисанф Ульянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутакова (Нечаева) Евфимия Маркелова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечаев Иван Маркелов
Мать ребёнка: не указана
Кистенева, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно