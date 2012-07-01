Матеров Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матеров Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1955

Отец: Матеров Владимир Михайлович

Мать: Матерова - Казаринова Евгения Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матеров Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жуккова Анна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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