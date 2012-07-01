Матеров Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матеров Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жуккова Анна Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности