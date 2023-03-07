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Осетрова Катерина Матвеева

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Место рождения

дер. Шараши, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1715 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Шараши, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Осетров Никон Андреев

Отец ребёнка: Осетров Андрей Елисеев

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осетров Андрей Елисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1772
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