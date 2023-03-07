Осетрова Катерина Матвеева
Место рождениядер. Шараши, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Шараши, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Осетров Андрей Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772