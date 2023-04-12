Терентий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Епистиния Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парфен Терентьевич
Мать ребёнка: Епистиния Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Терентьевна
Мать ребёнка: Епистиния Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Епистиния Гавриловна
Смерть
Неизвестно