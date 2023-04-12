Терентий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Епистиния Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парфен Терентьевич

Мать ребёнка: Епистиния Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Терентьевна

Мать ребёнка: Епистиния Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епистиния Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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