Мурзина Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзина Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Клавдия

Рождение ребёнка
14.04.1976

Сын: Мурзин Владислав Дамирович

Отец ребёнка: Мурзин Дамир

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурзина Ирина Дамировна

Отец ребёнка: Мурзин Дамир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Дамир

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