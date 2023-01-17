Мурзина Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Клавдия
Рождение ребёнка
14.04.1976
Сын: Мурзин Владислав Дамирович
Отец ребёнка: Мурзин Дамир
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурзина Ирина Дамировна
Отец ребёнка: Мурзин Дамир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурзин Дамир