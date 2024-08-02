Ирина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
1709
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Лукьянович
Ермолино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1714
Сын: Петр Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Лукьянович
Смерть
Неизвестно