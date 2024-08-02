Ирина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1679 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Лукьянович

Рождение ребёнка
1709

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Лукьянович

Ермолино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Петр Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Лукьянович

Смерть
Неизвестно

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