Неретин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеретин Николай Николаевич

Неретин Николай Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

Около 1927 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Неретин Николай Иванович

Мать: не указана

Смерть
2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close