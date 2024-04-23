Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукьянцевъ Сидоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Акулова) Нина Петровна
Отец ребёнка: Акуловъ Петръ Михайловъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Акулова) Мария Петрович
Отец ребёнка: Акуловъ Петръ Михайловъ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916 ст.
Отец ребёнка: Акуловъ Петръ Михайловъ
Рождение ребёнка
1918
Сын: Акулов Ефим Петрович
Отец ребёнка: Акуловъ Петръ Михайловъ
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Акуловъ Петръ Михайловъ
Рождение ребёнка
25.06.1925
Сын: Акулов Володимеръ Петрович
Отец ребёнка: Акуловъ Петръ Михайловъ
Рождение ребёнка
1930
Сын: Акулов Иван Петрович
Отец ребёнка: Акуловъ Петръ Михайловъ
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Акуловъ Петръ Михайловъ
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Акуловъ Петръ Михайловъ
Смерть
Неизвестно