Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянцевъ Сидоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акулова) Нина Петровна

Отец ребёнка: Акуловъ Петръ Михайловъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акулова) Мария Петрович

Отец ребёнка: Акуловъ Петръ Михайловъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акуловъ Петръ Михайловъ

Рождение ребёнка
1916 ст.

Сын: Акулов Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Акуловъ Петръ Михайловъ

Рождение ребёнка
1918

Сын: Акулов Ефим Петрович

Отец ребёнка: Акуловъ Петръ Михайловъ

Рождение ребёнка
1923

Сын: Акулов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Акуловъ Петръ Михайловъ

Рождение ребёнка
25.06.1925

Сын: Акулов Володимеръ Петрович

Отец ребёнка: Акуловъ Петръ Михайловъ

Рождение ребёнка
1930

Сын: Акулов Иван Петрович

Отец ребёнка: Акуловъ Петръ Михайловъ

Рождение ребёнка
1932

Сын: Акулов Василь Петрович

Отец ребёнка: Акуловъ Петръ Михайловъ

Рождение ребёнка
1941

Сын: Акулов Николай Петрович

Отец ребёнка: Акуловъ Петръ Михайловъ

Смерть
Неизвестно

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