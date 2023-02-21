Николаенко Аграфина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаенко Аграфина Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Николаенко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Николаенко Андрей Данилович

Рождение ребёнка
14.03.1904

Дочь: Усатова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Николаенко Андрей Данилович

Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Николаенко Павел Андреевич

Отец ребёнка: Николаенко Андрей Данилович

Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаенко Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Николаенко Андрей Данилович

Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаенко Мартын Андреевич

Отец ребёнка: Николаенко Андрей Данилович

Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаенко Андрей Данилович

Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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