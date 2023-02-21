Николаенко Аграфина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Николаенко Иван Андреевич
Отец ребёнка: Николаенко Андрей Данилович
Рождение ребёнка
14.03.1904
Дочь: Усатова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Николаенко Андрей Данилович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Николаенко Павел Андреевич
Отец ребёнка: Николаенко Андрей Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаенко Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Николаенко Андрей Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаенко Мартын Андреевич
Отец ребёнка: Николаенко Андрей Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно