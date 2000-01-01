Вшивцева (Кислицына) Анна Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Кислицына) Анна Анисимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Кислицын Анисим Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Мария Прохоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Прохор Карпович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ирина Прохоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Прохор Карпович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Вшивцев Естефей Прохорович

Отец ребёнка: Вшивцев Прохор Карпович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ефимия Прохоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Прохор Карпович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Вшивцев Ермил Прохорович

Отец ребёнка: Вшивцев Прохор Карпович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ефимия Прохоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Прохор Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Прохор Карпович

Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
1785
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