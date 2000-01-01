Вшивцева (Кислицына) Анна Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1785
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Кислицын Анисим Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Мария Прохоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Прохор Карпович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ирина Прохоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Прохор Карпович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Вшивцев Естефей Прохорович
Отец ребёнка: Вшивцев Прохор Карпович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ефимия Прохоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Прохор Карпович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Вшивцев Прохор Карпович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ефимия Прохоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Прохор Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
1785