Jürma (Rader) Martha-Alice — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jürma (Rader) Martha-Alice

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1904

Дата смерти

17.08.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
1938 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1925

Сын: Jürma Vambola

Отец ребёнка: Jürma Johannes

Рождение ребёнка
26.07.1928

Сын: Jürma Raimond

Отец ребёнка: Jürma Johannes

Рождение ребёнка
12.10.1938

Сын: Jürma Enn

Отец ребёнка: Jürma Johannes

Смерть
17.08.1987

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