Jürma (Rader) Martha-Alice
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1904
Дата смерти17.08.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1925
Сын: Jürma Vambola
Отец ребёнка: Jürma Johannes
Рождение ребёнка
26.07.1928
Сын: Jürma Raimond
Отец ребёнка: Jürma Johannes
Рождение ребёнка
12.10.1938
Сын: Jürma Enn
Отец ребёнка: Jürma Johannes
Смерть
17.08.1987