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Окунева (Стороженко) Татьяна Федоровна
Окунева (Стороженко) Татьяна Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.03.1959
Пол
Женский
Отец
Стороженко Федор Сергеевич
1929 г.р.
Мать
Стороженко (Власенко) Александра Демьяновна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1959
Отец:
Стороженко Федор Сергеевич
Мать:
Стороженко Александра Демьяновна
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