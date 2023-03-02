Окунева (Стороженко) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунева (Стороженко) Татьяна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1959

Отец: Стороженко Федор Сергеевич

Мать: Стороженко Александра Демьяновна

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