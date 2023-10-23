Черемухин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Инна Викторовна
Мать ребёнка: Черемухина (Некрасова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черемухин Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Черемухина (Некрасова) Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно