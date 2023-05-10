Кочнева Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1914
Отец ребёнка: Кочнев Герасим Васильев
Вахрино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
ф.37, оп.6, д1000 - сайт Поколения Пермский край, стр. 439 из 714
Смерть
Неизвестно