Кочнева Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнева Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочнев Герасим Васильев

Рождение ребёнка
16.05.1914

Сын: Кочнев Иван Герасимович

Отец ребёнка: Кочнев Герасим Васильев

Вахрино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
ф.37, оп.6, д1000 - сайт Поколения Пермский край, стр. 439 из 714
Смерть
Неизвестно

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