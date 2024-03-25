Павел Филиппович
Место рождения
Дата рождения29.10.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1854
Отец: Филипп Иванович
Мать: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
14.06.1882
Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна
д.Клёмово
Рождение ребёнка
24.07.1884
Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна
г.Москва
Рождение ребёнка
18.02.1887
Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
08.05.1889
Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1893
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна
д.Клёмово
Рождение ребёнка
02.10.1895
Дочь: Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна
д.Клёмово
Рождение ребёнка
11.03.1898
Дочь: Матрена Павловна
Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна
д.Клёмово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно