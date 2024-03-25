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Павел Филиппович

Место рождения

Клемово, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

29.10.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1854

Отец: Филипп Иванович

Мать: Евдокия Павловна

Клемово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
14.06.1882

Сын: Ефремов Иван Павлович

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна

д.Клёмово
Рождение ребёнка
24.07.1884

Сын: Ефремов Василий Павлович

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна

г.Москва
Рождение ребёнка
18.02.1887

Сын: Ефремов Федор Павлович

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
08.05.1889

Сын: Ефремов Николай Павлович

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна

Клемово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
21.08.1893

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна

д.Клёмово
Рождение ребёнка
02.10.1895

Дочь: Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна

д.Клёмово
Рождение ребёнка
11.03.1898

Дочь: Матрена Павловна

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна

д.Клёмово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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