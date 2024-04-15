Дружинина (Кузнецова) Прасковья Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Марья Семеновна
Отец ребёнка: Дружинин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Дружинин Никифор Семенович
Отец ребёнка: Дружинин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Дружинин Алексей Семенович
Отец ребёнка: Дружинин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Дружинин Алексей Семенович
Отец ребёнка: Дружинин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Дружинин Афанасий Семенович
Отец ребёнка: Дружинин Семен Иванович
Место жительства
С 1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутянской (?) переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно