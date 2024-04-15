Дружинина (Кузнецова) Прасковья Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Кузнецова) Прасковья Агафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Марья Семеновна

Отец ребёнка: Дружинин Семен Иванович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Дружинин Никифор Семенович

Отец ребёнка: Дружинин Семен Иванович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Дружинин Алексей Семенович

Отец ребёнка: Дружинин Семен Иванович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Дружинин Алексей Семенович

Отец ребёнка: Дружинин Семен Иванович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Дружинин Афанасий Семенович

Отец ребёнка: Дружинин Семен Иванович

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутянской (?) переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Семен Иванович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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