Тимофеева (Килейникова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Килейникова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1902

Отец: Килейников Иван

Мать: Килейников Лидия

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Симонова Валентина

Отец ребёнка: Тимофеев Владимир

Рождение ребёнка
1934

Сын: Тимофеев Владимир

Отец ребёнка: Тимофеев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Владимир

Смерть
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
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