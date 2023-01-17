Тимофеева (Килейникова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1902
Отец: Килейников Иван
Мать: Килейников Лидия
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Симонова Валентина
Отец ребёнка: Тимофеев Владимир
Рождение ребёнка
1934
Сын: Тимофеев Владимир
Отец ребёнка: Тимофеев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Владимир
Смерть
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область