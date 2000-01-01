Андреев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1892
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Андреева Наталья Митрофановна
д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.07.1894
Сын: Андреев Прохор Васильевич
Мать ребёнка: Андреева Наталья Митрофановна
д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно