Андреев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреев Иван Амвросиевич

Мать: Андреева Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
01.03.1892

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Андреева Наталья Митрофановна

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.07.1894

Сын: Андреев Прохор Васильевич

Мать ребёнка: Андреева Наталья Митрофановна

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Наталья Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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