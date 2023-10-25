Борисов Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1927
Дата смерти01.01.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.01.1957
Дочь: Борисова Феоктистова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.01.1979