Борисов Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1927

Дата смерти

01.01.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1957

Дочь: Борисова Феоктистова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.01.1979
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