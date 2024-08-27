Кожевникова (Елисеева) Наталья Ивановна
Место рожденияМосква
Дата рождения1950
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Елисеев Иван Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1974
Сын: Кожевников Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Кожевников Валерий Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кожевников Валерий Николаевич