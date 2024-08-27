Кожевникова (Елисеева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (Елисеева) Наталья Ивановна

Место рождения

Москва

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Елисеев Иван Макарович

Мать: Елисеева (Кишкина) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
1974

Сын: Кожевников Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Кожевников Валерий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожевников Валерий Николаевич

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