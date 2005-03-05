Мухаметьянов Раиль Набилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметьянов Раиль Набилович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.02.1978

Дата смерти

05.03.2005

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1978

Отец: Мухаметьянов Набил Абдуллович

Мать: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
05.03.2005
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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