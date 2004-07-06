Конов Konnoff Michael Stuart
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1941
Дата смерти06.07.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1941
Отец: Конов Konnoff Michael Nicholas
Мать: Natasha
Рождение ребёнка
07.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Kern County, California, USA
Смерть
06.07.2004
Bakersfield, Kern, California, USA