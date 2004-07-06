Конов Konnoff Michael Stuart — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конов Konnoff Michael Stuart

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1941

Дата смерти

06.07.2004

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1941

Отец: Конов Konnoff Michael Nicholas

Мать: Natasha

Рождение ребёнка
07.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Kern County, California, USA
Смерть
06.07.2004
Bakersfield, Kern, California, USA
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