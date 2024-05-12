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Мальцев Иван Ефимович

Место рождения

Курганская область, Частоозерский район, с. Сивково

Дата рождения

22.02.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1914

Отец: Мальцев Ефим Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мальцева Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мальцева Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Полина

Смерть
Неизвестно

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