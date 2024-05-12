Мальцев Иван Ефимович
Место рожденияКурганская область, Частоозерский район, с. Сивково
Дата рождения22.02.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1914
Отец: Мальцев Ефим Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мальцева Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мальцева Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мальцева Полина
Смерть
Неизвестно