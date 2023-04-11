Васькин (Агаркова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Васькина) Мария
Отец ребёнка: Васькин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васькин Иван
Рождение ребёнка
?.04.1931
Дочь: (Васькина) Валентина
Отец ребёнка: Васькин Иван
Смерть
Неизвестно