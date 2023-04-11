Васькин (Агаркова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васькин (Агаркова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Васькина) Мария

Отец ребёнка: Васькин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васькин Иван

Рождение ребёнка
?.04.1931

Дочь: (Васькина) Валентина

Отец ребёнка: Васькин Иван

Смерть
Неизвестно

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