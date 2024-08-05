Борисюк Климентий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисюк Александр Климентьевич
Мать ребёнка: Ксения Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Кузьминична
Рождение ребёнка
10.04.1858
Дочь: (Борисюк) Александра Климентьевна
Мать ребёнка: Ксения Кузьминична
Рождение ребёнка
07.05.1867
Дочь: (Борисюк) Гликерия Климентьевна
Мать ребёнка: Ксения Кузьминична
Смерть
Неизвестно