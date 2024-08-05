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Борисюк Климентий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Борисюк Данил Андреевич

Мать: Борисюк (Хведчук) Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисюк Александр Климентьевич

Мать ребёнка: Ксения Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Кузьминична

Рождение ребёнка
10.04.1858

Дочь: (Борисюк) Александра Климентьевна

Мать ребёнка: Ксения Кузьминична

Рождение ребёнка
07.05.1867

Дочь: (Борисюк) Гликерия Климентьевна

Мать ребёнка: Ксения Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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