Васильева Васса Филатовна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Васюков Панфил Михайлович
Отец ребёнка: Васильев Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Васильев Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Васильев Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Васильев Михаил Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно