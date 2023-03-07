Кошелева (Прахт Pracht) Ираида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Прахт Pracht) Ираида Васильевна

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Место рождения

Троицк, Троицкий, Челябинская область

Дата рождения

29.11.1912

Дата смерти

17.09.1986

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

1930 г.р.
1937 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1912

Отец: Прахт Pracht Василий Wilhelm

Мать: Прахт Pracht Прасковья Ивановна

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Васильев Василий Васильев

Отец ребёнка: Васильев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
24.03.1937

Дочь: Кокорева Людмила

Отец ребёнка: Кошелев Николай

город Луга, Россия
Рождение ребёнка
16.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошелев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошелев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошелев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Николай

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
17.09.1986
город Тверь, Дмитрия-Черкассы
Похороны
Неизвестно
г.Тверь, Дмитрия-Черкассы
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