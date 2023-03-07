Кошелева (Прахт Pracht) Ираида Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.11.1912
Дата смерти17.09.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1912
Рождение ребёнка
1930
Сын: Васильев Василий Васильев
Отец ребёнка: Васильев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
24.03.1937
Дочь: Кокорева Людмила
Отец ребёнка: Кошелев Николай
город Луга, Россия
Рождение ребёнка
16.06.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошелев Николай
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
17.09.1986
город Тверь, Дмитрия-Черкассы
Похороны
Неизвестно
г.Тверь, Дмитрия-Черкассы