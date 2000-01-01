Михайлов Пантелеймон Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Пантелеймон Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Михайлов Дмитрий (Пантелеймонович)

Мать ребёнка: Михайлова Феодолина Васильевна

Дмитровка, Харьковская губерния Украина
Рождение ребёнка
28.02.1909

Сын: Михайлов Василий (Пантелеймонович)

Мать ребёнка: Михайлова Феодолина Васильевна

Дмитровка, Харьковской губернии Украина
Рождение ребёнка
03.01.1911

Сын: Михайлов Яков (Ян) (Пантелеймонович)

Мать ребёнка: Михайлова Феодолина Васильевна

Дмитровка, Харьковская губерния Украина
Рождение ребёнка
1915

Сын: Михайлов Федор (Пантелеймонович)

Мать ребёнка: Михайлова Феодолина Васильевна

Дмитровка, Харьковская губерния Украина
Работа или профессия
Неизвестно
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