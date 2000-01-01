Михайлов Пантелеймон Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Михайлов Дмитрий (Пантелеймонович)
Мать ребёнка: Михайлова Феодолина Васильевна
Дмитровка, Харьковская губерния Украина
Рождение ребёнка
28.02.1909
Сын: Михайлов Василий (Пантелеймонович)
Мать ребёнка: Михайлова Феодолина Васильевна
Дмитровка, Харьковской губернии Украина
Рождение ребёнка
03.01.1911
Сын: Михайлов Яков (Ян) (Пантелеймонович)
Мать ребёнка: Михайлова Феодолина Васильевна
Дмитровка, Харьковская губерния Украина
Рождение ребёнка
1915
Сын: Михайлов Федор (Пантелеймонович)
Мать ребёнка: Михайлова Феодолина Васильевна
Дмитровка, Харьковская губерния Украина
Работа или профессия
Неизвестно