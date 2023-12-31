Домашева Тумашева Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашева Тумашева Евдокия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1845 ст.

Отец: Домашев Тумашев Кирило Прокопьевич

Мать: Домашева Тумашева Татьяна Николаевна

Метрическая Книга Цурухайтуевской Николаевской церкви за 1845-й год. лист 8 Март - 23 1 2 Евдокия Родители: Казачей сын Кирило Прокопьев Тумашев и законная жена его Татьяна Николаева, об... Показать все
Смерть
Неизвестно
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