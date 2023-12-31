Домашева Тумашева Евдокия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
01.03.1845 ст.
Метрическая Книга Цурухайтуевской Николаевской церкви за 1845-й год. лист 8 Март - 23 1 2 Евдокия Родители: Казачей сын Кирило Прокопьев Тумашев и законная жена его Татьяна Николаева, об... Показать все
Смерть
Неизвестно