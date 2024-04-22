Курчавый Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти27.02.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Курчавый Иван
Рождение ребёнка
?.11.1924
Рождение ребёнка
1927
Сын: Курчавый Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курчавая Раиса Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курчавый Виктор Степанович
Смерть
27.02.1944
Кяреконна
Похоронен в братском захоронении Синимяу