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Курчавый Степан Иванович

Место рождения

Колпина, Любытинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

27.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Курчавый Иван

Мать: не указана

Колпина, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
?.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Колпина, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Курчавый Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курчавая Раиса Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курчавый Виктор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.02.1944
Кяреконна
Похоронен в братском захоронении Синимяу
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