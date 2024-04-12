Жильцова Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
03.07.1832
Рождение ребёнка
08.10.1833
Отец ребёнка: Жильцов Никифор Назарович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Жильцова Матрена Никифоровна
Отец ребёнка: Жильцов Никифор Назарович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Жильцов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Жильцов Никифор Назарович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Жильцова Аграфена Никифоровна
Отец ребёнка: Жильцов Никифор Назарович
Работа или профессия
Неизвестно