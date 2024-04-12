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Жильцова Мария Васильевна

Место рождения

Бородинская, Завражная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1800

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бородинская, Завражная волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
03.07.1832

Муж: Жильцов Никифор Назарович

Рождение ребёнка
08.10.1833

Сын: Жильцов Ефим Никифорович

Отец ребёнка: Жильцов Никифор Назарович

Чигари, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Жильцова Матрена Никифоровна

Отец ребёнка: Жильцов Никифор Назарович

Чигари, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Жильцов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Жильцов Никифор Назарович

Чигари, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Жильцова Аграфена Никифоровна

Отец ребёнка: Жильцов Никифор Назарович

Чигари, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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