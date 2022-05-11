Иванов Василий Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1948
Дочь: Степина Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Иванова Анна Никитична
Село Монастырищи,Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Анна Никитична
Смерть
1989
Город Фролово,Волгоградская область