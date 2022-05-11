Иванов Василий Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Василий Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1948

Дочь: Степина Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Анна Никитична

Село Монастырищи,Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анна Никитична

Смерть
1989
Город Фролово,Волгоградская область
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