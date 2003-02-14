Финашина Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1915
Дата смерти14.02.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.194
Дочь: Финашина Галина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение
29.10.1915
Рождение ребёнка
06.02.1940
Отец ребёнка: Суховой Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
03.12.1946
Дочь: Финашина Галина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
14.02.2003