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Финашина Анастасия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1915

Дата смерти

14.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.194

Дочь: Финашина Галина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение
29.10.1915

Отец: Финашин Фёдор Семёнович

Мать: Финашина (Макарина) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
06.02.1940

Сын: Суховой Валерий Иванович

Отец ребёнка: Суховой Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
03.12.1946

Дочь: Финашина Галина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
14.02.2003

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