Курочкина Анна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Анна Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1895 по 1900

Дата смерти

Около ?.11.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1895 по 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1929

Дочь: Золотухина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Золотухин Иван Павлович

Медведево, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Около ?.11.1941
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