Курочкина Анна Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1895 по 1900
Дата смертиОколо ?.11.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1895 по 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1929
Дочь: Золотухина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Золотухин Иван Павлович
Медведево, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Около ?.11.1941