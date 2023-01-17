Кулаков Ефим Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаков Ефим Герасимович

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Место рождения

Кулаково, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулаков Герасим Алексеевич

Мать: не указана

Кулаково, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кулакова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Кулакова Евдокия

Кулаково, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Кулакова Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Кулакова Евдокия

Кулаково, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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