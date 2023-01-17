Кулаков Ефим Герасимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулаков Герасим Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Кулакова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Кулакова Евдокия
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Кулакова Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Кулакова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулакова Евдокия
Смерть
Неизвестно