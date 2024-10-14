Долгушева Любовь Романовна 07.09.1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгушева Любовь Романовна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 07.09.1894

умерла 10.02.1969

Отец
Долгушев Роман Никифорович15.11.1872 г.р.
Мать
Долгушева (Гущина) Пелагея Степановна10.10.1874 г.р.
Дети
(Долгушева) София Романовна27.04.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1894

Отец: Долгушев Роман Никифорович

Мать: Долгушева (Гущина) Пелагея Степановна

Место жительства
Неизвестно
Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
27.04.1928

Дочь: (Долгушева) София Романовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
10.02.1969

Причина смерти: кровоизлияние в мозг

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