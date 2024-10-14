Долгушева Любовь Романовна
женский, родилась 07.09.1894
умерла 10.02.1969
ОтецДолгушев Роман Никифорович15.11.1872 г.р.
МатьДолгушева (Гущина) Пелагея Степановна10.10.1874 г.р.
Дети
(Долгушева) София Романовна27.04.1928 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
07.09.1894
Место жительства
Неизвестно
Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.04.1928
Дочь: (Долгушева) София Романовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
10.02.1969