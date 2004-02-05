Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1930

Дата смерти

05.02.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1930

Отец: Агафонов Павел

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
05.02.2004
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