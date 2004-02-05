Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1930
Дата смерти05.02.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1930
Отец: Агафонов Павел
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
05.02.2004